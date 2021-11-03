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Milyonların gözü orada! Bugün belli oluyor, yeni aşı kararı...

03 Kasım 2021 Çarşamba - 9:47 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 10:43

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.30'da toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. BioNTech aşısında 3. doz aşısı kurulda görüşülecek.


Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
 
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
 
Salgındaki son gelişmelerin değerlendirileceği Bilim Kurulu'nun ana gündemi Pfizer-BioNTech aşısında 3. doz olacak.
 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dozla ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin  796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 29 bin 837 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,38 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 663 bin 497  doza yükseldi.

 

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.

 

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