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Milyonları kapsıyor! Aylık 107 lira ödenecek
Genel sağlık sigortası ile ilgili son dakika açıklaması! Çalışan herkesi kapsıyor. Primlerini 100 gün boyunca devlet ödüyor. İşsiz kalan fakat işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bu nedenle işsiz kalan kişilerin eğer bir sağlık sorunları varsa 10 gün içinde bu sorunla ilgilenmeleri ve hastanelere başvurmaları çok önemli. İşsiz kalan bir kişinin son bir yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi 90 gün daha sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanabilir. Bu süre sonunda gelir testine girilmesi veya 107,33 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.
Çalışanların genel sağlık sigortası primlerini işverenleri ödüyor. İşsiz kalanlar ise kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda. İşte tüm ayrıntılar...