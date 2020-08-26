Milyonları ilgilendiriyor! Yarım gün çalışana 5 bin 244 TL...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Resmen değişti, yarım gün çalışana 5 bin 244 lira maaş. Çalışan kadınların doğumdan sonra hem işe devam edip hem de çocuğuna daha fazla zaman ayırması için yasalar önemli imkanlar tanıyor. Yeni doğum yapan ve SSK'lı olarak çalışan anneler, yarım gün çalışarak tam maaş alabiliyor. Yasaya göre yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölüp haftanın belirli günleri de bu süreyi kullanabiliyor. Maaşın yarısını işveren ödüyor, devletten de maaş için ödenek ayrılıyor. Devletin yaptığı ödeme doğum sayısına göre 2.920 lira ile 8.762 lira arasında değişiyor. Bu haktan yararlanmak için ise bazı şartları taşımak gerekiyor. Peki yarım gün çalışıp tam maaş almanın şartları neler? Çocuk sayısına göre ne kadar ödeme yapılıyor? İşte tüm bilgiler...

SSK’lı olarak çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay (15x4=60 gün), sonraki doğumlarda ise 6 ay (15x6=90 gün) süreyle yarım gün (part-time) çalışıp devletten maaş desteği alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay boyunca uygulanıyor. Çoğul gebelikte normal süreye 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor.

Brüt ücrete göre hesap

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron veriyor. Eğer ilk çocuk ise devlet de brüt asgari ücret üzerinden her ay 15’er günlük (günlük 98.10 lira) ödeme yapıyor. Bu ödeme de asgari ücret arttıkça yükseliyor. Bu yıl için 15 günlük tutar 1.460 lira. 30 gün üzerinden hesaplarsak toplam ödeme 2.920 lira oluyor. Anne asgari ücretle çalışıyorsa patron da her ay 1.162 lira ödeme yapıyor. Böylece sadece ilk doğumda yarım gün çalışan annenin eline toplamda 5.244 lira geçmiş oluyor.

İşveren izin vermek zorunda

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

Kaç para ödeniyor?

1’inci doğum için: 2.920 TL

2’nci doğum için: 5.841 TL

Sonraki doğumlar için: 8.762 TL

Engelli doğum halinde: 17.524 TL

Not: İşveren de buna karşılık çalışan annenin o anki maaşının yarısını ödüyor.

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