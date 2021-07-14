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Milyonları ilgilendiriyor! Vergi ve ödemelerle ilgili flaş karar, resmen değişti

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 17:52 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 17:52

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Resmen duyuruldu. Detaylar belli oldu. Süre uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm Türkiye'ye ilan etti. Katma değer vergisi (KDV), Damga Vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.


26 Temmuz günü sonuna kadar verilmesi gereken Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.
 
SGK’dan yapılan açıklamada Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
 
Açıklamada “Bu nedenle işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ‘sigorta bildirimleri’ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır” dendi.

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