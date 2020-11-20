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Milyonları ilgilendiriyor! Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…
Milyonları ilgilendiren düzenleme yapıldı. Meclis’te kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni dönem başladı. Borçlan yeniden yapılandırılıyor. İdare para cezalarının yüzde 50’si siliniyor… Hizmet listesinde (K) harfi bulunan emeklilik müracaatı yapamaz… Sizlerden gelen çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli sorularına yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Selam, benim 225 TL GSS borcum vardı, gecikme zammıyla birlikte bin 250 TL’ye çıktı. Yeni çıkan torba kanun kapsamında ne gibi bir indirim olacak?
Merhaba, torba kanun kapsamında GSS prim borcunuzu ister yapılandırır ister peşin ödeme yapabilirsiniz. Hiç gelir testine girmediyseniz 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine girerek prim borcunuzu gelir durumunuza göre güncelletebilirsiniz. Geliriniz asgari ücretin 1/3’ünden daha az olması durumunda primleriniz hazinece karşılanır. Ayrıca yapılandırma kapsamında tüm gecikme zammı ve cezaları da silinmektedir. Borçlarınız müracaat etmeksizin otomatik olarak yapılandırılacaktır.
Selam, benim 225 TL GSS borcum vardı, gecikme zammıyla birlikte bin 250 TL’ye çıktı. Yeni çıkan torba kanun kapsamında ne gibi bir indirim olacak?
Merhaba, torba kanun kapsamında GSS prim borcunuzu ister yapılandırır ister peşin ödeme yapabilirsiniz. Hiç gelir testine girmediyseniz 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine girerek prim borcunuzu gelir durumunuza göre güncelletebilirsiniz. Geliriniz asgari ücretin 1/3’ünden daha az olması durumunda primleriniz hazinece karşılanır. Ayrıca yapılandırma kapsamında tüm gecikme zammı ve cezaları da silinmektedir. Borçlarınız müracaat etmeksizin otomatik olarak yapılandırılacaktır.