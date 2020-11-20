Milyonları ilgilendiriyor! Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Merhaba, torba kanun kapsamında GSS prim borcunuzu ister yapılandırır ister peşin ödeme yapabilirsiniz. Hiç gelir testine girmediyseniz 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine girerek prim borcunuzu gelir durumunuza göre güncelletebilirsiniz. Geliriniz asgari ücretin 1/3’ünden daha az olması durumunda primleriniz hazinece karşılanır. Ayrıca yapılandırma kapsamında tüm gecikme zammı ve cezaları da silinmektedir. Borçlarınız müracaat etmeksizin otomatik olarak yapılandırılacaktır.