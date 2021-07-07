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Mesai saatleri ile ilgili flaş detay! Fazla çalışma...
Milyonlara çalışan için geçerli. Pek çok kişi haberdar değil. İşveren bunu yapamaz. Mesai saatleri ile ilgili önemli detay! Gece çalışanlar ile gündüz çalışanlar arasında mevzuattan doğan bazı farklılıklar bulunuyor. İşte detaylar...
Gece döneminde çalışma, işçilerin sağlığını etkileyebilecek bir durum olduğundan, bu dönemde yapılacak çalışmalar ayrı hükümlerle düzenlenmiştir. Genellikle vardiyalı çalışma düzeninde karşımıza çıkan gece çalışması, vardiyalı olmadan işin niteliği olarak da karşımıza çıkabilmektedir.