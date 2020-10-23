Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te görüşülmeye başlandı

Meclis’te görüşülen işe dönüş teşvikinden 200 bin kişinin yararlanmasını öngörülürken, teşvikin işsizlik sigortası fonuna maliyeti 190 milyon lira olacak. Teklifteki maddeye göre işsizlik ödeneğinden yararlanacak şekilde işten ayrılan bir çalışan, 90 gün içinde yeniden çalışmaya başlarsa işsizlik maaşı aldığı süre kadarla sınırlı olmak üzere, sigorta primi teşvikinden yararlanacak.

İstihdamla ilgili birçok düzenlemeyi içeren torba teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri başladı. Paket kapsamında yer alan hızlı işe dönüş desteğinden 200 bin kişinin yararlanacağı açıklanırken, bazı düzenlemeler tartışmalara neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Bir çalışanın aylık ücreti ikiye bölünüp, iki kişi çalıştırılacak? İstihdam böyle mi arttırılacak?” dedi.

MALİYETİ 190 MİLYON LİRA

Pakette bazı teşviklerin uzatılmasına yönelik maddeler bulunduğunu belirten Öztürk, görüşmeler sırasında yeni önergelerin de verileceğini belirtti. Öztürk, teklifte yer alan işe hızlı dönüş teşvikinin detaylarını da anlattı. Teklifteki maddeye göre, işsizlik ödeneğinden yararlanacak şekilde işten ayrılan bir çalışan, 90 gün içinde yeniden çalışmaya başlarsa, işsizlik maaşı aldığı süre kadarla sınırlı olmak üzere, sigorta primi teşvikinden yararlanacak. Bu çalışanın sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Böylece çalışma hayatından ayrılan kişilerin iş bulmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu düzenlemeden 200 bin kişinin yararlanmasını öngördüklerini kaydeden Öztürk, teşvikin işsizlik sigortası fonuna maliyetinin de 190 milyon lira olacağını belirtti.

YENİ EYT’LİLER ÇIKAR

Görüşmeler sırasında maddelere dönük olarak muhalefet vekillerinin itirazları da gündeme geldi. Kısmi süreli çalışma ve süreli çalışma yöntemleriyle emeklilikte yaşa takılanlar gibi yeni mağdurların oluşabileceği uyarısı yapılırken, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da uyarılarda bulundu. Kalaycı “Teklifteki maddelere göre, ayrıldığı işe yeniden başvuran ancak başvurusu kabul edilmeyenlere de aylık bin 30 TL destek veriliyor. Burada ne amaçlanıyor? Yoğun bir başvuru gelebilir. İstismar edilebilir. Kayıtdışı çalışmaya devam edebilir, bir yandan da desteği alabilir. Bu istihdam teşvikinden ziyade sosyal yardım” dedi. Kalaycı pakette yer alan varlık barışı düzenlemesinin de 2008’den bu yana yapıldığını belirterek, “Adeta düzenli hale geldi? Sorun nedir, niye yararlanan kişi sayısı az? Sürekli bunu getirmemizdeki amaç nedir?” sorularını yöneltti.

TARTIŞILAN DÜZENLEMELER

Torba teklifte yer alan düzenlemeyle, kayıtdışı çalışan işçiler için başvuru yapılması ve kayıtlı hale getirilmesi durumunda işverene bu nedenle herhangi bir idari para cezası verilmemesi öngörülüyor.

Bir diğer düzenlemeyle ise, tam süreli çalışıyorken, yıl sonuna kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayanlar için gelir vergisi teşviki verilecek. Bu teşvikten yararlanmak için, işyerinde kısmi çalışan yeni bir işçinin olması ve en az 6 ay süreyle istihdam edilmesi gerekecek. Gelir Vergisi teşviki 290 TL’yi geçemeyecek. Türk-İş, bu düzenlemenin işin ve ücretin bölünmesi anlamına geleceğini belirterek, itiraz ediyor.

Ayrıca 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için belirli süreli sözleşmeyle çalışma getiriliyor. Türk-İş, bu kapsamda olanların sadece kıdem tazminatı hakkından değil iş güvencesi hakkından da mahrum edildiğini belirtiyor. Türk-İş yönetimi tarafından TBMM’ye gönderilen mektupta da “Bu durumdaki işçilerin işe iade davası açma hakkı olmadığı gibi ihbar tazminatı hakkı olmadığı için de pratikte iş arama izni hakkı da bulunmamaktadır” denildi. (Hürriyet)