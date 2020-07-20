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Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...
Corona virüs salgını pek çok alanı etkiledi. Bunlardan insanların hayatını en fazla etkileyen ise çalışma hayatında yaşanan değişiklikler oldu. İçerisinde çalışma hayatını ilgilendiren oldukça önemli maddelerin yer aldığı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Meclis'e sunuldu. İşte kanun teklifinde yer alan, işçisinden işverenine milyonları ilgilendirecek maddelerle ilgili detaylar...
Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren kanun teklifininin detaylarını İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yazdı. İşte Nayır'ın yazısı...