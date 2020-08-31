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Milyonları ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 0:12 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 0:12

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu.


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Kısa çalışma ödeneği Cumhurbaşkanı Resmi Gazete
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