Milyonları ilgilendiren 'indirim' uyarısı! Bakanlık harekete geçti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarı yapıldı. Bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektöründe çok sayıda tüketici mağduriyetinin yaşanabildiği ‘efsane cuma indirimleri’ gibi özel adlarla yapılan indirimler için gereken idari yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun da özel indirim günlerine ilişkin re’sen inceleme başlattığı kaydedildi.

Koronavirüs salgınının da etkisiyle tüketicilerin, kolay olması, zaman ve mekan sınırlaması bulunmaksızın çok çeşitli sayı ile türde ve daha düşük fiyattan ürüne ulaşabilme imkanı sunması nedeniyle ‘online mesafeli alışverişleri’ tercih ediyor.

Bu kapsamda birçok firma özel indirimler yaparak müşteri çekmek için çalışmalar da yürütüyor. Yapılan bu indirimlere ise Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yılın belirli dönemlerinde özellikle de kasım ayında “efsane cuma indirimleri”, “şahane cuma indirimleri”, “süper cuma indirimleri” gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapıldığı anımsatıldı. “Ancak online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

SATICILAR UYARILDI

Açıklamada, satıcı ve sağlayıcılara ilişkin ise şu uyarılara da yer verildi:

Tüketiciler ile mesafeli sözleşme akdedilmeden önce tüketici mevzuatında yer alan yasal yükümlülüklerin karşılanması için ön bilgilendirmenin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilmesi, mevzuatta belirlenmiş olan teslim veya ifa, cayma hakkının kullanımı ve bedel iadesine ilişkin yasal sürelere uyulması önem taşıyor.

Cayma hakkının kullanımı durumunda 14 gün içerisinde herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tüketiciye bedel iadesinin tek seferde yapılması gerekiyor.

Mesafeli satışa konu edilen mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödemesi alınan siparişlerin stokta bulunmama, tedarik edilememe gibi gerekçelerle iptal edilerek tüketici mağduriyetine neden olunmaması için stok ve ürün tedariki aşamalarına dikkat edilmeli.

Bununla birlikte özellikle indirimli satışlara dikkat edileceği ve hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

‘TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI’

Açıklamada, tüketicilerin mağdur olmamaları, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar sıralandı. Bu hususlar arasında tüketicinin, “Bütçesi ile harcaması arasındaki denge, satıcı hakkındaki vergi numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı, indirimdeki ürünler için diğer satıcılar ile karşılaştırma, Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığı, özel günlerde çok yüksek oranlarda yapıldığı iddia edilen indirimlerin doğruluğuna ilişkin olarak diğer satıcı veya sağlayıcılarda aynı ürünün fiyatına ilişkin araştırma” gibi önlemler sıralandı.