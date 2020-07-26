Milyonlarca vatandaşın ödemeleri başlıyor

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala hükümet milyonlarca vatandaşın ödemeleri erkene çekti. Emekliler 17 Temmuz itibarıyla ikramiyelerini erkenden alırken, sırada evde bakım aylığı, yaşlı ve engelli maaşı alanlar ile Kısa Çalışma ve işsizlik ödeneği alanlar var. 27 Temmuz itibarıyla paralar hesaba geçecek

Kurban Bayramı öncesi ekonomik destek sağlamak için birçok ödeme erkene alındı. SSK emeklileri 17 Temmuz itibarıyla zamlı maaşla birlikte ikramiyelerini çekiyor. Bağkur emeklileri de 25 Temmuz itibarıyla maaşla birlikte ikramiyelerini de erkenden aldı. Memur emeklileri zam farkını, ikramiyesini hatta ağustos maaşını önümüzdeki hafta çekecek.

EVDE BAKIM, YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI ÇARŞAMBA HESAPLARDA

Emeklilerin dışında evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylığı alan 100 binlerce vatandaş var. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihleri öne çekildi. Yaşlı ve engelli aylıkları peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödeniyordu. Evde bakım dahil tüm ödemeler çarşamba günü (29 Temmuz) yapılacak.

1.4 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, “2022 aylıklarına ilişkin 2019’da vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Evde bakım yardımından da 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK PARASI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Temmuz ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve işsizlik parası ödemeleri de Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak. 27 Temmuz’da başlayacak ödemeler, 29 Temmuz’a kadar sürecek. Buna göre; TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödeme yapılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların ödemeleri de PTT’den gerçekleştirilecek. Normalde bu ödemeler 5 Ağustos’ta yapılacaktı. KÇÖ ödemeleri aylık brüt maaşın yüzde 60’ı oranında ve 1561-4.380 lira arasında değişiyor. Ödemeler çalışılan güne göre hesaplanıyor ve bu tutar e-Devlet ’ten takip edilebiliyor. Ödemeler İşkur tarafından yapılıyor.

KİME, NE KADAR YATACAK?

1 Temmuz itibarıyla memurlara yapılan zamla birlikte evde bakım yardımı aylık tutarı 1.460 liradan 1.544 liraya çıktı.

65 yaş aylığı 671 liradan 711.50 liraya yükseldi.

Yüzde 40-69 arası engelli aylıkları 537 liradan 568 liraya çıktı.

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların 804 liralık ödemesi 852 lira oldu.

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıklar 568 liraya yükseldi.

Ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıkları da 1.563 liraya çıktı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yardım miktarı 1.023 liradan 1.082 liraya yükseldi.

Koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarı 1.485 liradan 1.687 liraya çıktı.

(POSTA GAZETESİ)