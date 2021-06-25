ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Eğitim » Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Okullar açılmayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Okullar açılmayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Okullar açılmayabilir
Milyonlarca öğrenciye ilgilendiriyor. Okullar için dikkat çeken bir uyarı geldi. Okullar açılmayabilir. Dünya genelinde büyükler aşılandıkça çocuklardaki vaka artış sayılarına dikkat edilmeye başlandı. “Çocuklara bulaşmıyor, bulaşsa da çocuklar hafif atlatıyor” denilen koronavirüs Brezilya’da en az bin çocuğun ölümüne neden oldu. Çocuklara koronavirüs aşısı yapılmalı mı, yapılmamalı mı konusunda bilim dünyasının da kafası karışık. Mutasyona uğrayan koronavirüs sebebiyle eylülde okullar açılmaya bilir.
 
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.