Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline çıkıyor! İkinci dönem ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitime 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili sebebiyle son verildi. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitimde ikinci dönemin 15 Şubat'ta başlatılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili sebebiyle bugün sona erdi. Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, Kovid-19 salgınıyla tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.

Yüz yüze eğitim birinci aşamada, ana sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlatılmıştı. İkinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar, üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi başlamıştı ve 20 Kasım Cuma sona ermişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitim başlatıldı. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere canlı sınıf uygulamaları, EBA ile basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütüldü. Uzaktan eğitim bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son buldu.

Karne notları, derse katılım puanıyla belirlendi

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmadı. Karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlendi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullara ise 100 üzerinden karne notu verildi.

4. sınıflar ile ortaokullarda birinci dönemde yapılan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmedi. Ancak isteyen veliler, okul müdürlüklerine başvurarak sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Lise öğrencileri yarıyıl tatiline karne almadan girdi

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girdi. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. Birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmadı.

Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak. Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınav ve 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların içeriğinde değişiklik olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak. Bakanlık ayrıca şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.

Sınav hazırlık gruplarına yönelik kurslar bugün başladı

Öte yandan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim bugün başladı.