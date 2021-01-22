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Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline çıkıyor! İkinci dönem ne zaman başlayacak?

22 Ocak 2021 Cuma - 9:07 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 9:25

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitime 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili sebebiyle son verildi. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitimde ikinci dönemin 15 Şubat'ta başlatılması bekleniyor.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı  ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili sebebiyle bugün sona erdi. Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, Kovid-19 salgınıyla  tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim  yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.
 
Yüz yüze eğitim birinci aşamada, ana sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlatılmıştı. İkinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy  okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli  çocuklar, üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla 5 ve lise 9. sınıflarda  yüz yüze eğitime geçilmişti. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi başlamıştı ve 20 Kasım Cuma  sona ermişti.
  
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara  tatilinin ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitim başlatıldı. Bu süreçte  eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere canlı sınıf  uygulamaları, EBA ile basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütüldü. Uzaktan eğitim bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son buldu.
  
Karne notları, derse katılım puanıyla belirlendi
 
İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmadı. Karne notları,  kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlendi. İlkokul 1, 2 ve  3. sınıflara, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile  ortaokullara ise 100 üzerinden karne notu verildi.
 
4. sınıflar ile ortaokullarda birinci dönemde yapılan yüz yüze  sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmedi. Ancak isteyen  veliler, okul müdürlüklerine başvurarak sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
 
Lise öğrencileri yarıyıl tatiline karne almadan girdi
 
Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından  yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girdi. Liselilerin birinci döneme  ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. Birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından  sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmadı.
 
Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl  tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak. Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat  2021 Pazartesi başlayacak.
 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da  gerçekleştirilecek merkezi sınav ve 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları  Sınavı (YKS) gibi sınavların içeriğinde değişiklik olmayacak, öğrenciler tüm  müfredattan sorumlu tutulacak. Bakanlık ayrıca şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları  sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.
 
Sınav hazırlık gruplarına yönelik kurslar bugün başladı
 
Öte yandan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı  açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki  takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze  eğitim bugün başladı.

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MEB koronavirüs yüzyüze eğitim yarıyıl tatili
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