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Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu! Yarın başlıyor

AA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 13:25 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 13:25

Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Milli Eğitim (MEB) Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 31 Ağustos'ta başlıyor. 18 Eylül'e kadar devam edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, yarın başlayacak 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamladı.


Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uzaktan online eğitim ve online eğitimin başlayacağı tarihleri belirtmişti.
 
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
 
31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.
 
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde  TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise'yi 18 milyon  öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının  kopmamasını sağlayan TRT, hazırlık dönemi için ders çekimlerini bitirdi.
 
Yaz dönemi yayınlarında derslerin yanı sıra "Tasarım ve Beceri  Atölyeleri" programı, TRT EBA TV'nin üç kanalında da ekranlara geldi. Sanat,  kültür, bilim, spor ve yaşam becerileri gibi çocukların yeteneklerini yakından  ilgilendiren alanlarda birçok program izleyiciyle buluştu.
 
Velilere yönelik "Bizden" programı, öğretmenlere rehberlik eden  "Öğretmenler Odası" ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma  programı "Hazır Mısın?", TRT EBA TV’nin özgün programları arasında yer aldı.
 
Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21  Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video  çekimine başladı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci,  öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri",  "Özel Eğitim", "Bizden", "Hazır Mısın?" ve "Öğretmenler Odası" programları da  devam edecek.
 
  
 

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