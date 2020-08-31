2020-2021 eğitim-öğretim yılı başladı! İşte ders programı

Milyonlanca öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Bugün itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı başladı. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek. Bakan Selçuk ayrıca Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk konuyla ilgili açıklama yaparak, "Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor" dedi.

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında ‘Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil’ dedi.

UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulaması başladı. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, hazırlık dönemi için ders çekimlerini bitirdi.

Yaz dönemi yayınlarında derslerin yanı sıra "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" programı, TRT EBA TV'nin üç kanalında da ekranlara geldi. Sanat, kültür, bilim, spor ve yaşam becerileri gibi çocukların yeteneklerini yakından ilgilendiren alanlarda birçok program izleyiciyle buluştu.

Velilere yönelik "Bizden" programı, öğretmenlere rehberlik eden "Öğretmenler Odası" ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma programı "Hazır Mısın?", TRT EBA TV’nin özgün programları arasında yer aldı.

Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimine başladı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim", "Bizden", "Hazır Mısın?" ve "Öğretmenler Odası" programları da devam edecek.

DERS PROĞRAMI YAYINLANDI

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi: "Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi: "Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.