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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Flaş izin kararı

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 10:58 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 10:58

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. İzinlerle ilgili son dakika açıklaması. Kamu Denetçiliği Kurumu duyurdu. KDK Kovid-19 temaslısı memurun karantinada geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması talebini haklı buldu. Başvurucu, "yakın temaslı" raporunun tedbir amaçlı verilen bir rapor olması nedeniyle karantina süresinin normal rapor gibi değerlendirilemeyerek idari izne dönüştürülmesini talep etti.Başvuruyu inceleyen KDK, bu kişilerin raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi, raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaştı. KDK başvurucunun zorunlu karantina altında geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması konusunda tavsiye kararı aldı.


Memurları ilgilendiren son dakika kararı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kovid-19 temaslısı  memurun karantinada geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması talebini  haklı buldu. 
 
KDK'den yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango İdaresinde bir  personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı temaslı sayılan, 14 gün  karantinada geçirdiği süre normal olarak kayıtlara geçen ve bu yüzden maaşından  rapor ücreti kesilen memur, Kovid-19'un salgın hastalık olmasından dolayı söz  konusu raporun idari izne dönüştürülmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.
 
Başvurucu, aynı serviste çalışan diğer dört personelle hasta  olmamalarına rağmen tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alındıklarını, e-Nabız  sistemine 14 günlük istirahat raporu bilgisinin düşüldüğünü ve raporun kuruma  gönderildiğini aktardı.
 
Karantinada kaldığı süreyi içine alan dönemin maaş bordrolarında  kendisinin ve diğer dört personelin rapor ücretinin kesildiğini belirten  başvurucu, kurumca mevzuat çerçevesinde değerlendirilen ve Sağlık Bakanlığı  tarafından verilen "yakın temaslı" raporunun kamu kurumlarında farklı  uygulamalara yol açtığını, bazı kurumlar söz konusu raporu idari izinli olarak  değerlendirirken bazılarının ise normal rapor gibi değerlendirdiğini bildirdi.
 
Başvurucu, "yakın temaslı" raporunun tedbir amaçlı verilen bir rapor  olması nedeniyle karantina süresinin normal rapor gibi değerlendirilemeyerek  idari izne dönüştürülmesini talep etti.
 
Başvuruyu inceleyen KDK, bu kişilerin raporlu hastalar gibi  değerlendirilmesi, raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından  ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığı  sonucuna ulaştı.
 
KDK başvurucunun zorunlu karantina altında geçirdiği sürenin idari  izin kapsamında sayılması konusunda tavsiye kararı aldı.
 
 KDK ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu personelinin temaslı  olarak geçirdiği süreler hakkında verilen kararlarda hem kamu kurumları arasında  uyumun sağlanması hem de gerekli idari işlemleri takdir ve tayin etmek üzere  kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılmasına karar verdi.
 

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