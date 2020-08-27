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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, flaş maaş kararı...
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Corona virüsle mücadelede riski azaltmak için kamuda esnek çalışma modeli yeniden devreye alındı. Kamuda asgari sayıda personel çalıştırılacak. Dönüşümlü çalışanlar göreve gelemedikleri sürede idari izinli sayılacak. Fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda kesinti olmayacak. Uzaktan çalışanın maaşı değişmeyecek, çalışma yöntemini üst yönetici belirleyecek. Tüm haklar korunacak. Farklı ücret ya da sosyal hak uygulanmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek ve uzaktan çalışma modeli kamuda yeniden devreye girdi.