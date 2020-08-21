Milyonlarca memuru ilgilendiren emekli ikramiyesi kararı!

Danıştay'dan, memur ların emekli ikramiyesinin hesaplanması konusunda emsal teşkil edecek bir karar geldi.Memur, emekli olduktan sonra 30 hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesini aldı. Fakat 30 yılı aşkın süredir çalıştığını belirten davacı memur, 30 yılı geçen hizmet süresinin de emekli ikramiyesine eklenmesi isteğiyle dava açtı. Yerel mahkeme memurun talebini reddetti. Memur Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve AYM memuru haklı bulup hak ihlali kararı verdi. Dosya tekrar idare mahkemesine gitti. İdare mahkemesi AYM'nin kararına göre yeni karar verdi ve 30 yılı aşan süreler için de ikramiye ödenmesine hükmetti. Dosya Danıştay 'a gitti. Danıştay, davayı tekrar ele alarak emekli memurun hizmet yılının tamamının hesaplaranak faiziyle ödenmesine karar verdi.

Danıştay kararında şöyle denildi: Dava, 5434 sayılı T.C. Dava, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlanarak 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenen davacının, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine, 30 fiili hizmet yılından fazla geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali, yoksu kaldığı ikramiye tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının var olan ve önceki mevzuat ile elinden alınan hakka Anayasa Mahkemesinin kararı ile yeniden kavuştuğu, geçmişte elde edemediği bir hakkı talep edebileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; 30 fiili hizmet yılından fazla hizmet süreleri için emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan değerler dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.