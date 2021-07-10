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Milyonlarca memura ekstra 588 lira...

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 7:28 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 7:58

Milyonlarca memuru kapsıyor. Memurlar maaşlara ekstra olarak 588 lira ek ücret alıyor. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur aylık 542,63 lira alıyorken, bu tutar 588,47 liraya çıktı. Zamlı ödemeler 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.


Ocak zammı memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımlarını da artırdı. 2 çocuklu memurun aile yardımı 588 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur aylık 542,63 lira alıyorken, bu tutar 588,47 liraya çıktı. Zamlı ödemeler 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
 
Milyonlarca memur bu ay hem maaşlarını hem de aile yardımını zamlı almaya hazırlanıyor.
 
Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e ulaşırken, bu artış iki ödemeye de yansıdı.
 
Aile yardımı hariç ek düşük memur aylığı 3 bin 993 liradan 4 bin 330 liraya yükseldi.
 
Aile yardımı da çalışmayan eş için 376,83 liradan 408,67 liraya, 0-6 yaş arası çocuk için 82,90 liradan 89,90 liraya, 6 yaş üstü çocuk için de 41,45 liradan 44,95 liraya çıktı.
 
Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur aylık 542,63 lira alıyorken, bu tutar 588,47 liraya çıktı.
 
 
Zamlı ödemeler 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak. (Takvim)
 
MEMUR AİLE YARDIMI
 

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