Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Memur enflasyon farkı...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2021 Mart ayı enflasyon rakamlarında. Mart ayı enflasyon rakamları 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı hesaplamalarını şimdiden yapmaya başladı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi için enflasyon farkının oluşup oluşmayacağı ise TÜİK'in açıkladığı rakam ile netleşecek. Analistlere göre yüzde 0,53 bile yükseliş gelse mart ayı itibariyle memurlar için enflasyon farkı oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Memur enflasyon farkı oluşur mu? 2021 memur zammı ne olur? 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne olur? İşte memur enflasyon farkı beklentileri...

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiriyor. Mart ayı enflasyon rakamları 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi için enflasyon farkının oluşup oluşmayacağı ise TÜİK'in açıkladığı rakam ile ortaya çıkacak. 'Enflasyon Beklenti Anketi' mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,53 artmasını bekliyor. Buna göre, yüzde 0,53 bile yükseliş gelse mart ayı itibariyle memurlar için enflasyon farkı oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Memur enflasyon farkı oluşur mu? 2021 memur zammı ne olur? 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne olur? İşte memur ve emekli maaşı zamları ile ilgili beklentiler...

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını 5 Nisan Pazartesi günü açıklayacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisi için enflasyon farkının oluşup oluşmayacağı TÜİK'in enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Enflasyon açıklamalarından önce memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı hesaplamalarına başladı bile. Bilindiği üzere, Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netlik kazanıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre son 6 aylık enflasyon ile ilgili belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLUR? TEMMUZ'DA MEMUR VE EMEKLİSİNE ZAM GELİR Mİ?

Ocak ayında açıklanan aylık enflasyon yüzde 1,68 olarak açıklanırken Şubat ayında açıklanan rakam ise gerileyerek yüzde 0.91 olarak ilan edildi. 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 2,59 olarak gerçekleşti. İmzalanan toplu sözleşme gereği memur maaşları ve emekli maaşlarına enflasyonun ilk 6 aylık dönemde yüzde 3 rakamını aşması halinde bu durumda enflasyon farkı zammı uygulanıyor.

YILIN İLK İKİ AYINDA YÜZDE 2,6 OLDU

TÜİK'in tüketici fiyatlarında ocak ayında 1,68 olarak açıkladığı enflasyon rakamı şubat ayında yüzde 0.91 oldu.. Böylece 2021'in ilk iki ayında enflasyonda gerçekleşen kümülatif artış yüzde 2.6'ya ulaştı.

MEMURA ZAMMIN YOLU GÖRÜNDÜ!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. İTO 'nun rakamlarına göre mart ayında enflasyon %1,13 arttı. TÜİK rakamaları İTO'nun rakamlarına benzer şekilde gelirse milyonlarca memur ve emekli için yılın 3. ayı olan mart ayından itibaren enflasyon farkı oluşmaya başlayacak.

BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE FARK OLUŞTU!

Anadolu Ajansı 'Enflasyon Beklenti Anketi' mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,53 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MEMURLAR YÜZDE 3'Ü GEÇERSE ENFLASYON FARKI OLUŞACAK

Pazartesi günü açıklanacak olan TÜİK rakamları memurlar ve emekliler için enflasyon farkının şimdiden oluşup oluşmayacağını netleştirecek. AA finans beklenti anketi gibi % 0,53 bile yükseliş gelse mart ayı itibariyle memurlar için enflasyon farkı oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI

AYLAR (2021) TÜFE ÜFE OCAK 1,68 2,66 ŞUBAT 0,91 1,22 MART TOPLAM 2,6 3,88

2020 MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLMUŞTU!

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

2021 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. son günlerdeki gıda zamları sonrası ilk TÜFE 0.91 olarak geldi ve önümüzde 4 ay daha var. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı belirlenecek.

OCAK 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

Verilere göre ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

TÜİK 2021 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre, iki aylık artış yüzde 3.92 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.14 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 oldu.