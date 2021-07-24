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Milyonlarca memur bekliyor... Tarih belli oldu En düşük 4 bin 800 lira
Memur, memur emeklisi, işçi için Bayram'dan sonra kritik süreç başlıyor. Toplam 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022-2023'te yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlıyor. Hastaneler, üniversiteler, demiryolları, şeker fabrikası, elektrik üretim tesislerinde çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde de gözler hükümetten gelecek teklife çevrildi. Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen oransal zammın yanında seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor.