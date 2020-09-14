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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O paralara el konulacak mı?

Birçok kişinin tedirgin olmasına neden olan tartışma bir süredir gündemdeydi. Milyonlarca kişini parasını o şekilde değerlendiriyor. Bireysel emeklilik fonlarına el konulabilir mi? İşte çok merak edilen sorunun yanıtı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O paralara el konulacak mı? Bir haftadır bireysel emeklilik sisteminin güvenilirliği sorgulanıyor ve kişilerin birikimlerinden oluşan emeklilik fonlarına el koyulup koyulmayacağı, fonların reel sektöre kaynak olarak aktarılıp aktarılmayacağı tartışılıyor.
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