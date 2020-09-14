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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O paralara el konulacak mı?
Birçok kişinin tedirgin olmasına neden olan tartışma bir süredir gündemdeydi. Milyonlarca kişini parasını o şekilde değerlendiriyor. Bireysel emeklilik fonlarına el konulabilir mi? İşte çok merak edilen sorunun yanıtı...
Bir haftadır bireysel emeklilik sisteminin güvenilirliği sorgulanıyor ve kişilerin birikimlerinden oluşan emeklilik fonlarına el koyulup koyulmayacağı, fonların reel sektöre kaynak olarak aktarılıp aktarılmayacağı tartışılıyor.