Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor MUHSGK devreye girdi! Artık zorunlu...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Pilot illerde uygulanıyordu tüm Türkiye'de ortak zorunlu oldu. MUHSGK devreye alındı.İşverenlerin çalışanlarına ait “meslek adı ve kodlarını” tam ve doğru olarak bildirmeleri zorunlu hale geldi.Çalışanın işyerinde fiilen yaptığı işe karşılık gelen meslek adı ve kodu İŞKUR meslek kodları listesinden bulunup muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilecek. Gerçeğe aykırı bildiren ceza ödeyecek.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yeni sistemi yazdı... 2016 Yılında Resmi Gazete ’de yayımlanan 6728 Sayılı Torba Kanunla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle birlikte meslek kodu zorunluluğunun uygulamaya alınması kararı alınmıştı.Ancak 2016 yılından geçen dört yıl içerisinde MUHSGK’nın yürütülebilir bir sistem çıkaramamasından dolayı bir türlü tüm ülke çapında uygulama hayata geçirilemedi. 2017 yılında birleşme için düğmeye basıldı ve kademeli olarak bazı illerde uygulama başladı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması:

Kırşehir ilindeki mükellefler / işverenler için 01.06.2017,

Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler /işverenler için 01.01.2018,

Tarihlerinde başlamış, diğer illerde yani tüm Türkiye’de uygulanması ise 01.07.2020 tarihine ertelenmişti.

ERTELEME BEKLENİRKEN HAYAT GEÇİRİLDİ!

Sistem değişiklikleri her zaman sancılı süreçleri de beraberinde getirir. Meslek erbaplarının büyük bir bölümünün bu birleşmeye karşı çıkmalarına rağmen özellikle uygulamanın başladığı pilot illerde yavaş yavaş sisteme adapte olmaya da mecbur kaldılar.

İşte o pilot illerde uygulamaya alınan yeni sistemin testleri yapıldı, tamam hazırız dendi ve 2020 yılının Mart ayı itibariyle de tüm yurtta uygulanması planlandı. Ancak beklenmedik pandemi nedeniyle tekrardan 01.07.2020 tarihine ertelendi.

Pandemi sürecinin çalışma hayatında etkilerini halen göstermeye devam etmesi nedeniyle 01.07.2020 tarihine de bir erteleme olacağını beklerken yanıldık ve bu ay başı itibarı ile sistem yürürlüğe girdi.

YENİ SİSTEMİN YENİ CEZASINA DİKKAT! MUHSGK’nın sıkıntılarını ve adaptasyon sürecini bir kenara koyalım, sistemle beraber zorunlu ve idari yaptırıma sebep olacak uygulamayı aktarmadan geçmeyelim. Sigortalının meslek kodunun girilmesi ve güncellenmesi aslında yıllardır mevzuatımızda zorunluydu. Ancak bugüne kadar hiçbir işveren bu yüzden herhangi bir ceza yemedi. Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi’nin 1 Temmuz 2020 tarihinde uygulanmaya başlanması ile birlikte işverenlerin çalışanlarına ait “meslek adı ve kodlarını” tam ve doğru olarak bildirmeleri zorunlu hale geldi. Çalışanın işyerinde fiilen yaptığı işe karşılık gelen meslek adı ve kodu İŞKUR meslek kodları listesinden bulunup muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilecek. 6728 Sayılı Kanunda ‘‘Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında; idari para cezası uygulanır.” Şeklinde belirtilmişti. Ceza tutarı asgari ücreti geçmemek üzere güncel asgari ücretin onda biri şeklinde uygulanacak, bu uygulama MUHSGK ile birlikte devreye alınacak. Ne diyelim MUHSGK çalışma hayatımıza hayırlı uğurlu olsun… Eğer son dakika bir erteleme golü gelmezse sistem artısıyla eksisiyle tüm ülke çapında devreye alınmış olacak. Yolda başımıza neler gelecek diye sorarsanız; onları hep beraber yasayıp göreceğiz…

SİSTEMDE Kİ AKSAKLIKLAR CAN SIKIYOR

• Sigortalı çalışan bilgilerinde 32 adet sekme, Gelir vergisi Stopaj teşvikine ilişkin bildirim 8 sekme, Ar-ge Kapsamında Stopaj teşvikine ilişkin bildirim 5 sekme, İşyeri bilgilerinde 8 adet sekme, İstihdam teşvikine ilişkin bildirim 17 sekme yani toplam 70 aşamalı bir sistem. Tüm bu sekmeleri girmenin 20-25 dakika sürmesi,

• Beyannamenin hazırlanıp e-beyanname üzerinden sisteme yüklenmesi sonrası beyanname kontrolünün 20 dakikadan fazla sürmesi,

• Tahakkukların alınmasında sıkıntı yaşanması,

• Yıl ortasında sistem değişikliği yapılması,

• Ücret gizliliğinin tam olarak sağlanamaması,

• Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi’nin interaktif olmayan, zor bir sistem olması, hatalarla karşılaşılması, işverenlerin ve uygulamacıların sisteme yabancı olması,

• Uygulamada tereddüt yaşanan hususların bulunması,

• Kapanmış işyerlerinin halen sistemde görünmesi,

SGK’nın veri tabanının Windows, GİB’in veri tabanının SGK’nın veri tabanının Windows, GİB’in veri tabanının Linux tabanlı olması nedeniyle sistemlerin eşleşmemesi

• Muhtasar Beyanname ve E-Bildirge sistemlerinin farklılığı

• Uygulama rehberlerinin geç kalması ve bilgilendirmelerin yetersizliği çözüm bekleyen başlıklar olarak karşımızda duruyor.