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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! KVKK'dan internette 'unutulma hakkı' kararı

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:44 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 14:59

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internette "unutulma hakkı" ile ilgili karar aldı. Karara göre, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasını isteyenler öncelikle arama motorlarına başvuru yapacak, taleplerin reddedilmesi veya başvuru sahibine cevap verilmemesi halinde ilgili kişilerce kurula şikayette bulunabilecek. Kurula şikayette bulunulurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna da gidilebilecek. Kararda belirlenen usul ve esaslar, arama motoru işleticisi şirketlere bildirilecek, unutulma hakkının uygulanabilmesi amacıyla iletişim kanallarının Türkiye tarafından da kullanılabilmesi sağlanacak.


Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı  vatandaşlar, Kurul'a başvurarak, çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerde  geçen isim ve soy isimlerinin ya da haberlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  hükümleri kapsamında silinmesini talep etti.
 
"Unutulma Hakkı" kapsamında değerlendirilmesi talep edilen başvuruları  ele alan Kurul'un, kararı, internet sitesinden duyuruldu.
 
Kurul'un 23 Haziran 2020 tarihli kararına göre, arama motorları,  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. maddesinde yer verilen tanım çerçevesinde  "veri sorumlusu" olarak kabul edildi, arama motorları tarafından gerçekleştirilen  faaliyetler de "kişisel veri işleme" faaliyeti olarak değerlendirildi.
 
Karara göre, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik  taleplerle ilgili öncelikle arama motorlarına başvuruda bulunulacak. Veri  sorumlusu arama motorlarının bu talepleri reddetmeleri veya başvuru sahibine  cevap vermemeleri halinde ilgili kişilerce Kurul'a şikayette bulunabilecek.  Kişiler, Kurul'a başvuruda bulunurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna da  gidebilecek.
 
Kararda belirlenen usul ve esaslar, arama motoru işleticisi şirketlere  bildirilecek, unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının  Türk vatandaşları tarafından da kullanılabilmesi sağlanacak.
 
Değerlendirmede dikkate alınacak kriterler
 
Karara göre, kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile  yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına  yönelik yapılacak değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile  kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge  testi yapılacak, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığı gözetilecek.
 
Kurul'un kararına göre, şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde  öncelikli olarak dikkate alınacak kriterler sorular halinde belirlendi.
 
İŞTE SORULAR
 
 "- İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?
 
- Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?
 
- Bilginin içeriği doğru mu?
 
- Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi ilgili?
 
- Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili kişi hakkında hakaret, onur  kırıcı, iftira niteliği taşıyor mu?
 
- Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel nitelikli kişisel veri  niteliği taşıyor mu?
 
- Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi?
 
- Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi hakkında önyargıya sebep oluyor  mu?
 
- Arama sonucunda yer alan bilgi kişi açısından bir risk doğuruyor mu?
 
- Bilgi kişinin kendisi tarafından mı yayımlandı?
 
- Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi  kapsıyor?
 
- İlgili kişiye ilişkin bilgilerin yayımlanmasında yasal bir  zorunluluk var mı?
 
 - İlgili kişiye ilişkin bilgi, ceza gerektiren bir suçla mı ilgili?"
 
Değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterler bunlarla sınırlı  olmayacak, her somut olay özelinde Kurul tarafından ilave ölçütler de gündeme gelebilecek.
 
Başkan Bilir'in değerlendirmesi
 
Kurul'un kararını değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı  Prof. Dr. Faruk Bilir, "unutulma hakkı"nın, bireyin geçmişte hukuka uygun olarak  yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak  erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi şeklinde  ifade edilebileceğini belirtti.
 
"Unutulma hakkı"nın, kişilerin internette kendi adlarıyla arama  yapıldığında derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf, ses,  görüntü, ve belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkı olarak da  adlandırılabileceğini ifade eden Bilir, şunları kaydetti:
 
"Bu hak, kişinin geçmişine ilişkin dijital ortamlarda var olan ve  diğer kişiler tarafından öğrenilmesini istemediği kişisel verilerinin  kaldırılmasını talep etme, yayılmasını engelleme hakkının bir yansımasıdır.
 
Avrupa Adalet Divanı kararlarında kabul gören ve AB Genel Veri Koruma  Tüzüğü kapsamında da kabul edilen unutulma hakkı, Türkiye'de 7 Nisan 2016  tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda  açıkça geçmese de kanunda yer alan silme, yok etme ve anonim hale getirme gibi  imha işlemleri kapsamında değerlendirilebilir."
 

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