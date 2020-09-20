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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Flaş değişiklik! Artık e-Devlet'ten yapılacak

AA |  20 Eylül 2020 Pazar - 12:21 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 12:29

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı'nın, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirterek, 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını bildirdi.


Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, dijital hizmetin önemi ve  gerekliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da ön plana  çıktığına dikkati çekti. Koç, bu kapsamda alınan tedbirlere yönelik açılan yeni  elektronik hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığını anlattı.
 
e-Devlet Kapısı'nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sunulduğunu  aktaran Koç, "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve  üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her  geçen gün hizmet içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül  itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı." diye konuştu.
 
Koç, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet  Kapısı'nı aktif şekilde kullandığına ve birçok işlemini kolaylıkla yapabildiğine  işaret etti.
 
En fazla kullanılan hizmetler
 
Bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 sorgulamayla Sosyal Güvenlik  Kurumunun 4A Hizmet Dökümü'nün en çok kullanılan hizmet olduğunu dile getiren  Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Pandemi Sosyal Destek Ön  Başvurusu hizmetinin 111 milyon 148 bin 326 ile ikinci sırada, Sosyal Yardım  Bilgileri hizmetinin de 85 milyon 519 bin 479 sorgulamayla üçüncü sırada yer  aldığını söyledi.
 
Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece e-Devlet  Kapısı'nda sunulan hizmetlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara değil,  aynı zamanda hizmet kapsamının genişletilmesi ve bütünleşik hizmetlerin dijital  ortama aktarılmasına hız verildiğini belirterek, şöyle devam etti:
 
"Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37  milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar;  araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok  bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini  gerçekleştirebiliyorlar."
 
Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete  sunulmasının planlandığını ifade ederek, "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait  araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok  eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması  planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Dönemsel olarak erişime açılan hizmetlerin e-Devlet Kapısı'nda  kullanımının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Koç, bu kapsamda 2 milyondan  fazla öğrencinin girdiği YKS'de birçok adayın öğrenci kayıtlarını e-Devlet Kapısı  üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Üniversite e-Kayıt Hizmeti"nin en  çok kullanılan 20 hizmet arasına girdiğini aktaran Koç, e-Devlet Kapısı’nın  sürekli yaşayan ve gelişen bir ekosistem olduğunun altını çizdi.
 
Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak dönüşümün hayatın her alanına nüfuz  ettiği bu dönemde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini sözlerine ekledi.
 

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