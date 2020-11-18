Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu kişiler çift maaş alabilir!

SGK’nın belirli şartları taşıyan kişilere çift maaş imkanı tanıyor. Çalışanların çoğu ise sağlanan haktan habersiz. Vefat eden anne-baba veya eş üzerinden ikinci bir maaşı alabilme hakkı var. Peki, çift maaş nasıl alınır?

SGK çalışanlara çift maaş hakkı tanıyor. SGK tarafından belirlen çalışma süresini ve yılını taşıyanlara emekli maaşı verilirken, eşi vefat edenler için dul, ölüm aylığı, anne-babasından biri ölenler için de yetim aylığı veriliyor. Emekli maaşı alınırken, dul aylığı, anne veya babanızdan biri öldüğünde de yetim aylığı alabilme imkânı var. Bağ-Kur’lu baba 1991 yılında, anne 2006 yılında vefat etti. SSK’lı eş, 2020 yılında vefat etti. Bu durumda ablam anne ya da babadan dolayı, hem de eşten dolayı maaş alabilir mi? soruna verilen ‘’SSK’lı eşin 1.10.2008 sonrası vefatı, Bağ-Kur’lu anne ve babanın ise 1.10.2008 tarihinden önce vefatı halinde ablanız her iki aylığı birden alabilir.’’ Cevabı da çift maaş alabilme hakkını net bir şekilde ifade ediyor.

ÇİFT MAAŞ ALABİLME ŞARTLARI

1-Vefat edenin; eşi, çocukları, anne-babası ölüm aylığından yararlanacak kişiler olarak belirlenmiştir.

2-Sigorta sistemine girmemiş ve aylık bağlanmamış erkek çocukları okumuyorlarsa 18, liseye gidiyorlarsa 20, yüksek öğrenim görüyorlarsa 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı alabilirler.

3-Kız çocuklarında yaş şartı bulunmuyor. Fakat evlendiklerinde veya sigortalı olarak çalıştıklarında yetim aylıkları kesiliyor. İşten ayrıldıklarında veya boşandıklarında ölüm aylığı talep etmeleri halinde tekrar bağlanıyor.

4-Malul çocuklara yetim aylığı bağlanabilmesi için sigortalı işte çalışmamaları veya aylıkları olmaması gerekiyor. Ayrıca Sağlık Kurulu onaylı %60 oranında kayıp yaşadıklarını belgelemeleri gerekiyor.

5-Anne-babaya çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse olması gerekiyor. Ayrıca kişinin gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması gerekiyor. Eğer anne veya baba 65 yaşından büyükse artan hisse şartı ortadan kalkıyor.

6-Dul eşlerin, ölüm aylığı alabilmesi için sadece resmi nikah şartı aranıyor. Şayet kadın sigortalı olarak çalışıyorsa hem ölüm aylığı hem de iş yerinden maaş alma hakkı saklı tutulmuştur.

KİMLER ÇİFT MAAŞ ALABİLİR?

Örneğin SSK emeklisi bir kadın, BAĞ-KUR emeklisi eşinin vefatı dolayısıyla dul aylığı alabiliyor. Bunun dışında emekli aylığı alan dul/boşanmış/bekar bir kadın, emekli aylığı alan anne veya babasının vefatı dolayısıyla da yetim aylığı alabiliyor.

Dul kavramı genellikle kadınları kapsasa da bu duruma erkekler de giriyor. Aynı durum erkekler için de geçerlidir. Bazı durumlarda kişiler iki, hatta üç maaş alabilme haklarına sahip olabiliyorlar. Bu durum şöyle oluyor;

SSK emeklisi olan bir kadın emekli maaşı alırken, BAĞ-KUR emekli maaşı alan eşi vefat ediyor. Eşinden dolayı dul aylığı alıyor. Bu sırada Emekli Sandığı'ndan emekli babası vefat ediyor. Bu durumda da yetim aylığı alıyor. Böylece üç maaş almış oluyor.

Emekli hangi sigortalılık (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor.

Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş BAĞ-KUR emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.