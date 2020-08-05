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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!Başvuran SGK'dan parasını alıyor
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. SGK o parayı iade ediyor. Başvuran herkes alabiliyor. Bir süre sigortalı olarak çalışanlar için geçerli. Emeklilik hayali ile başlanan iş yaşamı bazı durumlarda emekli olarak sonuçlanmayabiliyor. Emeklilik şartlarını tamamlayamayanlar ise ödenmiş olan primlerinin iadesini alabiliyor.
Hürriyet'ten Noyan Doğan bugünkü köşesinde çalışanların merak ettiği sorunları yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları...