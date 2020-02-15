Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme. Hükümet harekete geçti. Yeni hazırlanan teklifte yer alması beklenen hükümlere göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Bu kişiler için açılan hesaplarda da, bireysel emeklilikteki devlet katkıları geçerli olabilecek. Cumhurbaşkanı dövizle yapılan katkı payı ödemelerini yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak. Ayrıca yurt dışı borçlanması kapsamında aylık alan kişilerin, kısa süreli işlerde çalışmaları halinde aylıklarının kesilmemesi için düzenleme yapılacak. 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek.

Ekonomiye mini paket geliyor. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre teklif taslağında birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Taslakta son dakikada bir değişiklik yapılmazsa, esnaflardan her ay düzenli kesinti yapılmasını içeren esnaf ahilik fonu uygulaması 2 yıl ötelenecek. İşverene 75 TL’lik asgari ücret desteğine yasal zemin kazandırılacak. Dernek üyeliklerine bildirim zorunluluğu gelecek. KOBİ’lere kredi imkanlarının artırılması için de düzenleme yapılacak.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN DÖVİZLE BES İMKANI

Teklifte yer alması beklenen hükümlere göre, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Bu kişiler için açılan hesaplarda da, bireysel emeklilikteki devlet katkıları geçerli olabilecek. Cumhurbaşkanı dövizle yapılan katkı payı ödemelerini yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak. Ayrıca yurtdışı borçlanması kapsamında aylık alan kişilerin, kısa süreli işlerde çalışmaları halinde aylıklarının kesilmemesi için düzenleme yapılacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Toplu sözleşmelerde ise asgari ücretin iki katına kadar olan ücretler için destek verilecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ise, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Buna göre, söz konusu bedeller, 2021 yılı sonuna kadar İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Madde, 2019 yılı sonundan itibaren uygulamaya girmiş kabul edilecek.

KOBİ’LERE KREDİ İMKANI ARTTIRILACAK

KOBİ’lerin krediye erişimini artırmak için de, kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak tutarı artırılıyor. Buna göre söz konusu kurumlara verilebilecek kaynak tutarında üst sınır 25 miyar TL’den 35 milyar TL’ye çıkarılacak. Bugüne kadar kefalet limitlerinin büyük ölçüde kullandırılması nedeniyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

DERNEK ÜYELERİNE YENİ DÜZEN

Teklifte derneklerle ilgili de düzenlemeler yer alacak. Dernekler artık üyeliğe kabul edilenlerle, üyeliği sona erenlerin isimlerini 30 gün içinde bildirmekle yükümlü olacak. Halen devam eden üyeliklerin de, yasa çıktıktan sonra 6 ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekecek. Düzenlemenin gerekçesi olarak ise, kişilerin rızası ve bilgisi dışında derneklere üye yapılması veya istifa ettikleri halde üyelikten çıkarılmaması gösteriliyor. Yasa değişikliğiyle, kişiler e-devlet üzerinden üyeliklerini sorgulayabilecek. Üyeliklerle ilgili son tartışma Türkiye Emekliler Derneği’yle ilgili yaşanmıştı. Türkiye Emekliler Derneği’nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL’lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları gündeme gelmiş, dernekse kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurgulamıştı.

ESNAF AHİLİK FONUNA ERTELEME

Esnafların ertelenmesini talep ettiği ahilik fonu uygulaması da öteleniyor. Yasa değişikliği kapsamında, esnaf ahilik fonunda yeni başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 olacak. Ahilik fonu için, esnafın her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2 pay ödemesi gerekiyor. Devlet katkısı da yüzde 1 olarak hesaplanıyor. Bu durumda 2020 yılında, esnaf için aylık en düşük ahilik fonu kesintisi 58 lira olarak hesaplanıyordu. Bu değişiklikle ise, iki yıl daha esnaflardan kesinti

olmayacak.

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