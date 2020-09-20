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Milyonlarca kişiye iyi haber! Çift maaş alacaklar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirli şartları taşıyan kişilere çift maaş alabilme hakkını veriyor. Kişinin kendi maaşı olsa bile vefat eden anne-baba veya eş üzerinden ikinci bir maaşı alabiliyor. Birçok kişi kendi maaşının kesileceği kaygısıyla bu uygulamayı bilmiyor. Ya da bunun yerine başvurmak istemiyor. SGK’dan nasıl iki hatta üç maaş alabileceğinizi, şartlarını sizler için derledik.
SGK, belirli çalışma süresini ve yılını taşıyanlara emekli maaşı veriyor. Bunun dışında eşi vefat edenler için dul, ölüm aylığı, anne-babasından biri ölenler için de yetim aylığı bağlıyor. Emekli maaşı alsanız bile eşiniz öldüğünde dul aylığı, anne veya babanızdan biri öldüğünde de yetim aylığı alabiliyorsunuz.