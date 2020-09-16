Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Elektrik faturaları ile ilgili flaş karar. Milyonlarca kişinin elektrik parasını devlet ödüyor. Şu anda 2 milyon hanede 10 milyon vatandaşın aylık 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor. Peki başvuruyu kimler, nereye yapabilir?

Devletten ihtiyaç sahiplerine bedava elektrik. Peki şartları ne? Hanedeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

PTT’den yapılıyor

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanıyor.

106 liraya kadar ödeme

‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart 2019’da başlamıştı. 2020’de devam eden uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor.

Kişi sayısına göre

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre; l 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL) l 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL) l 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL) l 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (106.53 TL)