Gazetevatan.com » Ekonomi » Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor... Flaş karar! Geçersiz sayılıyor
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor... Flaş karar! Geçersiz sayılıyor
Çalışanın işten çıkması durumunda alacağı tazminatla ilgili Yargıtay'dan flaş bir karar geldi. İşçinin mağduriyet yaşamaması için iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçersiz olarak kabul edildi. Böylece işverenin ödemesi gereken kıdem, yıllık izin veya duruma göre ihbar tazminatına karşılık, daha az ödeme yapması engellenmiş oldu.
İşverenin ödemesi gereken kıdem, yıllık izin veya ihbar tazminatına karşılık, daha az bir ödemeyle bütün borçlarını sildirebilecek konumda bulunması iş sözleşmesine bağlı ibraları düzenleme ihtiyacını ortaya çıkardı. Milliyet gazetesinden Cem Kılıç bugünkü köşesini bu konuya ayırdı. İşte Kılıç!ın yazısı...