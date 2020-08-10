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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! Yasaklanıyor
Emlakçılıkta yeni bir döneme giriliyor. Geçtiğimiz yıllarda uzun istişareler sonrası hazırlanan yönetmeliğin uygulanması için tanınan süre 31 Ağustos'ta doluyor. Düzenleme ile birlikte artık her önüne gelen gayrimenkul alım satım işi yapamayacak. Emlakçılık yapanların yetki belgesi olması zorunlu olacak. Şimdiye kadar 3'te 1'i oranında başvuru yapılan belgenin yanı sıra m2, mezuniyet, 12 aya kadar çalışma şartı da aranacak. Sahte ve yanıltıcı ilanlardan internet siteleri de sorumlu olacak. Birden fazla aynı ilanda sadece yetki alanın ilanı yayında kalacak. Belgesiz kayıt dışı bu işi yapmaya devam edenlere ise 10 bin TL ve 10 katına kadar ceza gündeme gelebilecek.