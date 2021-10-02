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Milyonlarca esnafı kapsıyor! Cezalar yüzde 50 artacak! Verginden muaf sayılacaklar...
Esnaflık yapan milyonlarca vatandaşı kapsıyor. TBMM'ye sunulan vergi düzenlemesinin detayları belli oldu. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Öte yandan vergi ziyanına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 5. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın; kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 2. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde 25 artırılarak uygulanacak.