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Milyonlarca emekli ve memura zam! Ve belli oldu! Kuruşu kuruşuna hesaplandı
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor. Maaşlara zam geliyor. Kuruşu kuruşuna hesaplanıyor. 5 temmuz Pazartesi günü belli oluyor. Tahminlere göre en düşük esnaf emeklisi maaşı 2 bin 333 lira, çiftçi emeklisi maaşı bin 854 lira, 2000 öncesi emekli olan maaşı 2 bin 605 lira, memur emeklisi maaşı 3 bin 252 lira, en düşük memur maaşı ise 4 bin 299 lira olması bekleniyor.
Emekli ve memurları ilgilendiren son dakika maaş zammı açıklaması! Milyonlarca vatandaşın gündeminde pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları yer alıyor. Memur ve emekli maaşları için belirleyici etken olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89’lik artış yaşanmıştı. İşte ayrıntılar...