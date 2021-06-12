Milyonlarca emekli ve memura zam! Oran belli oldu
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor. Zam müjdesi. Tarih belli oldu. Önümüzdeki ay, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı eski adıyla Beklenti Anketi, yeni adıyla Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1.21 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkından yararlanacak.
Milyonlarca memurun, emeklinin gözü temmuzda yapılacak zama çevrildi.