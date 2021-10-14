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Milyonlarca emekli ve memura 1100 lira zam!
Milyonlarca emekli ve memura zam müjdesi. Emekli ve memur milyonların gözü 3600 ek gösterge kararında. Kamu görevlisinin aylık gelirinde 251 lira artış olacak. 2008 öncesi göreve başlayan ve 30 yıl hizmeti bulunan kamu görevlisinin 3600 ek göstergeye yükselmesi durumunda tazminata yansıtma oranı yüzde 85'ten 145'e yükselecek. En düşük devlet memuru maaşında da yüzde 65'e yakın artış olacak. Emeklilik maaşında 1.100 TL, emeklilik ikramiyesinde 38 bin TL artacak. İşte milyonlarca emekli ve memuru kapsayan detaylar