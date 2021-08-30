Milyonlarca çifti ilgilendiren karar! Savcılıktan flaş karar

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ve henüz 4 aylık evli olan Serpil T.(40) ve Metin T.(41) ayrıldı. Çift boşanma aşamasında... Çiftin eşya kavgası ise savcılıkta son buldu. İddiaya göre; evi terk eden kadın yanında tabak, çanak, perde, ziynet eşyası hatta kocasının kıyafetlerini de toplayıp götürdü. Terk edilen koca ise eşinin değil eşyanın peşine düştü. Eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 'Güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlattı.

Henüz 4 aylık çiftin eşya kavgası savcılıkta son buldu. Evi terk eden kadın yanında tabak, çanak, perde, ziynet eşyası hatta kocasının kıyafetlerini de toplayıp götürdü. Terk edilen koca Metin T. ise eşinin değil eşyanın peşine düştü, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, "Ziynet eşyasının sadece erkeğe ait olduğuna dair yeterli delil yok. Eşyalar genelde kadının mülkü sayılır. Kanuna göre evlilik birliği devam ederken bu tür iddialarla ilgili ceza verilmez. Savunmasının alınmasına dahi gerek görülmemiştir" diyerek dikkat çeken bir takipsizlik kararına imza attı.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Metin T.,(41) işten eve geldiğinde eşi Serpil T.'yi(40) evde göremedi. Evde kendisini beklediğini düşündüğü eşini nerede olduğunu öğrenmek için aradı ancak yanıt alamadı. Bir süre bekledi fakat ne gelen ne de giden oldu.

Evi kontrol ettiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Eşi Serpil T.'nin altın küpe, yüzük ve bilekliğini de alıp evi terk ettiğini anladı. Eşinin yokluğunun ardından Metin T. soluğu karakolda aldı. "Benden habersiz kişisel ve ziynet eşyasını alıp kaçan eşimden şikayetçiyim" dedi.

PERDELERİ BİLE ALMIŞ

Şikayet üzerine polisler kontrol amaçlı Metin ve Serpil T.çiftinin Sancaktepe'deki ikametine gitti. Adeta hırsız girmiş gibi odalar dağınık vaziyetteydi. Sadece ziynet eşyaları değil, 5 odanın perdesi yerinde yoktu. Tabak,bardak ve kaşık gibi ev gereçlerinin de yerinde yeller esiyordu. Dahası Serpil T. eşi Metin T.'nin kıyafetlerini ve kendi kişisel eşyasını da almıştı. Polis ekipleri bu durumu tutanak altına aldı.

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ KARAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 'güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlattı. Savcılık henüz 4 aylık evli olan çiftin eşya kavgasında dikkat çeken bir karara imza attı. Serpil T.'nin evi terk ederken yanına ziynet eşyası alması nedeniyle eşi Metin T.'nin şikayetçi olduğunu ancak ziynetin sadece Metin T.'ye ait olduğuna dair yeterli delil olmadığını belirtti. Savcılık ayrıca, "Eşyalar genelde kadının mülkü sayılır. Kanuna göre evlilik birliği devam ederken bu tür iddialarla ilgili ceza verilmez. Savunmasının alınmasına dahi gerek görülmemiştir" diyerek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

"O ALTINLAR BENİM"

Öte yandan yeri tespit edilen Serpil T., emniyetçe alınan ifadesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğunu söyleyerek, aile içi huzursuzluğunun devam etmesi üzerine evden ayrıldığını belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serpil T., "Evden ayrılırken yanıma aldığım ziynet eşyaları düğünde annemin bana taktıklarıydı. O altınlar bana ait" dedi.