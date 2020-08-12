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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar, 6 iş günü...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İşveren açısından derhal fesih nedenleri dört başlıkta toplanıyor. Bunu yapan çalışan hem kıdem tazminatı alamaz hem de işsizlik ödeneğinden yararlanamaz. İşverenin altı iş günü içinde iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı bulunmakta. Peki çalışanlar hangi durumda kıdem tazminatı alır? İşsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı alamayacağı durumlar neler? İşverenin ve işçinin hakları nelerdir? İşte tüm detaylar...
İş Kanununun 25. maddesi işverenin hangi durumlarda iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceğini düzenlemektedir.