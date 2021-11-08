Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 9 bin lirayı geçecek! Toplu para...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme. Kıdem tazminatını hak edenlere yapılacak ödemelerde üst sınır olan "kıdem tazminatı tavanı" bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor. Bu yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek. Beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında yaklaşık 45 bin lira alacak. İşte kıdem tazminatıyla ilgili tüm detaylar...