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Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 4 ayda değişti
Asgari ücretle çalışan bütün çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. Maaşlar son 4 ayda değişti. Hesaplarını baktıklarında farklı tutarları görenler şaşırıyor. Güncel asgari ücret brüt: 2 bin 943 lira. Net asgari ücret AGİ dâhil 2 bin 324 lira. Aradaki 619 lira fark vergiler ve sigorta prim kesintilerinden kaynaklanıyor.
Milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücrette son 4 ayda görülen değişikliğin detaylarını Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık yazdı. İşte o yazı...