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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin...
Corona virüs salgını sonrası hayata geçirilen kısa çalışma sisteminde çalışanlar yıllık izin hakkına sahip olup olmadıklarını merak ediyor. Aynı işyerinde 1 yılını dolduran tüm çalışanların yasal hakkı olan senelik izin kısa çalışma modelinde de geçerli mi?
Kısa çalışma modeline geçmiş işyerlerinde çalışanlar en çok yıllık izin haklarının olup olmadığını merak ediyor. Milliyet gazetesinden Cem Kılıç köşesinde bu sorunun yanıtını verdi.