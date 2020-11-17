Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sağlık sigortaları ve yan haklar etkilenecek!

2019 yılında sigorta şirketleri küresel enflasyon ortalaması oranının üç katının altına denk gelen yüzde 9,7'lik bir maliyet artışı bildirdi. 2020 yılında ise dünya genelinde ortalama enflasyon oranının 3,5 katına ulaşan yüzde 9,5’luk bir artış öngörülüyor. Sigorta şirketlerinin yüzde 90’ı 2021 yılında da bu eğilimin devam etmesini veya artmasını bekliyor. hazırlanan yeni rapora göre, sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşanan aksaklıklar ve koronavirüs salgınının neden olduğu çalışma modellerindeki kalıcı değişiklikler, işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası ve buna bağlı yan hakların hem maliyeti hem de teminat kapsamını büyük ölçüde etkileyecek.

Koronavirüs pandemisi 2020 senesini çok zorlayıcı hale getirdi. Pandeminin maliyetler üzerine etkisi, sağlık sigortaları kapsamında ödenen tazminatlara, sokağa çıkma yasaklarının uzunluğu ve derecesine bağlı olarak kullanım alışkanlıklarının değişmesine ve belirli sağlık kuruluşları kullanılabilmesi nedeniyle kurumların fiyatlamalarına göre değişiklik gösterdi.

YENİ ÇALIŞMA MODELİ ETKİLEDİ

2020 yılının Haziran-Temmuz ayları arasında dünya genelinde 56 ülkede 239 sigorta şirketi ile yapılan araştırmada, hangi sağlık koşullarının, sigortalı davranışlarının ve anlaşmalı kurum/tedarikçi faktörlerinin sağlık maliyetlerinin artışı üzerinde etkili olduğunu sorusu yönetildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 yılında küresel medikal maliyetlerin öngörülen enflasyon oranını bir kez daha büyük ölçüde aşması bekleniyor. Artan sağlık hizmetleri ve yeni çalışma modelleri dolayısıyla, işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası ve buna bağlı yan hakların maliyeti ve teminat kapsamları da büyük ölçüde etkilenecek.

PANDEMİ SAĞLIK GİDERLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEK

Bu sene 6.’sı yayımlanan ‘MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması, sigorta şirketlerinin yüzde 68'inin koronavirüs teşhisi, takibi ve tedavisinden kaynaklanan tazminatların artmasını beklediğini ortaya koyuyor. Koronavirüs; sağlık, toplum ve ekonomi üzerinde derin etkilere neden olurken, çalışanlara sunulan sağlık sigortaları ve yan haklar da bundan payını almış görünüyor. Bu süreçte ertelenen planlı tedaviler olmakla birlikte, uzaktan çalışmanın getirdiği hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanan kas-iskelet sistemi ve zihinsel sağlıkla ilgili artan sorunlar ve pandeminin uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin devam eden endişeler ile birlikte sağlık giderlerinde de artışın devam etmesini bekleniyor.

ONLİNE HİZMET SUNAN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTTI

Araştırma, online sağlık hizmetleri sunan sigorta şirketlerinin sayısında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. 2019 yılında şirketlerin yüzde 38’i, 2020 yılında ise yüzde 59’u online sağlık danışmanlığı ve teletıp hizmetlerinin mevcut yaklaşımlarının aktif bir parçası olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra sigorta şirketlerinin yüzde 55’i, tarama amaçlı testler gibi koruyucu sağlık hizmetlerini hali hazırda karşıladıklarını belirtiyor. Buna ek olarak sigorta şirketlerinin yüzde 20’si önümüzdeki 24 ay içerisinde planlarında bu konuda bir revize yapmaya hazırlanıyor. İşveren ödemeli planlar, çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

UZAKTAN ÇALIŞMADA YAN HAKLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

‘MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması’na göre; uzaktan çalışmanın getirdiği yeni zorlukların üstesinden gelmek ve artan maliyetlerle başa çıkmak için, şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları ve bunları sunma yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Koronavirüs krizi, bu güne kadar dijital sistemlerle yönetilmeyen veya uzaktan erişilemeyen çalışan yan hak sistemlerinin kırılganlığını ortaya çıkardı. Sigorta şirketleri ise işverenlerin çalışanlarına ruhsal sağlık, önleyici bakım, dijital ve online hizmetler gibi artan çeşitlilikte yan haklar sunma talebiyle birlikte hizmet çeşitliliğini artırmaya çalışıyor.

PANDEMİDE RUH SAĞLIĞI KAPSAM DIŞI KALDI

Araştırma; rapor pandemi sırasında sağlık hizmetlerinde talep artışına rağmen, ruhsal sağlığın desteklenmesine yönelik aksiyonların alınmadığını da ortaya koyuyor. Çalışanlara yönelik online psikolojik destek hizmetleri halen yaygın şekilde uygulanmıyor. Sigorta şirketlerinin sadece üçte biri bu hizmeti küresel ölçekte sunarken, yüzde 32'sinde bu hizmet kapsam dışı kalıyor.

Küresel Yetenek Trendleri araştırması verilerine göre çalışanların yüzde 61'i işverenlerinin zihinsel ve fiziksel sağlık konusuna öncelik verdiğini düşünürken, üst yönetimin yüzde 48'i bu konuyu çalışanların en büyük endişesi olarak görüyor. Buna rağmen şirketlerin sadece yüzde 29'unun sağlık ve refah stratejisi bulunuyor.

Sigorta şirketlerinin yüzde 68'i koronavirüse bağlı teşhis, bakım ve tedaviler nedeniyle sağlık sigortaları kapsamında ödenen tazminatlarda artış olmasını öngörürken, bu çerçevedeki maliyetlerin kontrol altına alınması kritik önem taşıyor.

620 ŞİRKETTEN YÜZDE 86'SI SAĞLIK SİGORTASI YAPIYOR

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye Yöneticisi, Hakan Elgin, salgın sürecinde planlı ameliyatların ertelenmesi, sağlık hizmetlerine uzaktan erişimin yaygınlaşması, sigortalıların sağlık kurumlarına gitmekten çekinmesi gibi nedenlerle özel sağlık sigortası tazminat/prim oranlarında düşüş görülse de 2021 yılı için Türkiye’de sigorta şirketlerinin medikal enflasyon beklentisinin yüzde 16,5 olduğunu söyledi.

Elgin, "Bu oranın beklenen enflasyon seviyesinin üzerinde olmasının en önemli nedenleri olarak; teşhis ve tedavide kullanılan sarf malzemelerinin ağırlıklı olarak ithal edilmesi nedeniyle kurlardaki dalgalanmalar, koronavirüs kaynaklı giderlerdeki artış ve ertelenen tedavilerin özel sağlık sistemine talebi artırmasının beklenmesi nedeniyle talep yönlü enflasyon olarak sıralanabilir. ‘Genel Sektör Ücret Araştırması’nın 2020 raporuna göre, araştırmaya katılan 620 şirketin yüzde 86’sı çalışanlarına sağlık sigortası sağlıyor. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle hem çalışanların hem işverenlerin sürdürülebilir sağlıklı olmaya olan ilgi ve beklentisi de artmış bulunuyor. Çalışanların yüzde 53’ü sağlık konusunda daha fazla işveren odağı beklerken, işverenlerin yüzde 75’i ise çalışan sağlığına olan desteğin çalışan değer önermesinin önemli bir parçası olduğunu söylüyor." dedi.

Amy Laverock, “Dünya genelinde sağlık giderleri ve ekonomik durgunluk artıkça, daha fazla sayıda şirketin çalışanlarının sağlığını, refahını, üretkenliğini ve bağlılığını artırmaya yönelik yan hak çözümlerine odaklanması önem kazanıyor. İşgücü sağlığı, firmalar için kritik ve iş performansının artmasına ve beşeri sermaye riskinin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli rol oynuyor. Sağlık planları bir maliyet olarak değil insan kaynağına yönelik bir yatırım olarak değerlendirilmeli” dedi.