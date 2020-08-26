Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş çalışma kararı

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında, Kamu C¸alıs¸anlarına Yo¨nelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mu¨cadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yo¨nelik faaliyetleri zafiyete ugˆratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama s¸artıyla çalıs¸tırılma bic¸imine bakılmaksızın kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbas¸kanlıgˆı, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici; bakanlıklar, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in bakan; tas¸ra tes¸kilatları, (bakanlıklarca belirlenmemis¸ ise) ile mahalli idareler, bagˆlı kurulus¸ları ile mahalli idare birlikleri ic¸in ilgisine go¨re vali veya belediye bas¸kanı; digˆer kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici tarafından belirlenecek.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmediklerinde idari izinli sayılacak

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar fiilen go¨reve gelmedikleri su¨re zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemlerinden faydalanan c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanlar bu su¨rede istihdamlarına esas go¨revlerini fiilen yerine getirmis¸ sayılacak.

Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile go¨rev yerinde c¸alıs¸anlar hizmetin yu¨ru¨tu¨lmesi sorumlulugˆu ac¸ısından es¸it olacak. Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile digˆer o¨zlu¨k hakları saklı olacak.

I·dari izinliler, uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar amirlerinin izni dıs¸ında go¨rev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyac¸ duyulanlar çağrıldıkları anda go¨revlerine do¨nmek zorunda olacaklar