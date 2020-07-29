Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bayram tatili süresi...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bayram tatili süresi...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bayramı tatili, 30 Temmuz Perşembe arife günü ile başlıyor ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor. Çalışanların ve işverenlerin aklında 'Kurban Bayramı tatili uzatılır mı' sorusu var. Eğer bayrama 3.5 gün daha eklenirse bu tatilin uzaması mümkün. İşveren bayram öncesinde 3.5 günü tatil ederek, iki ay içinde bu günler için telafi çalışması yaptırabilir. İşte tüm detaylar...
Bu sene Kurban Bayramı tatili, 30 Temmuz Perşembe arife günü ile başlıyor ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor. 30 Temmuz arife günü yarım gün. Bayram öncesindeki pazartesi gününden itibaren 3.5 gün de eklenirse tatilin daha da uzaması mümkün.