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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Bin 500 lira ödenecek
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Destek müjdesi geldi. Salgın önlemleri kapsamında kapanan işyerlerinde çalışanlar için verilen ücretsiz izin desteğinde kapsam genişledi.
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Destek müjdesi geldi. Salgın önlemleri kapsamında kapanan işyerlerinde çalışanlar için verilen ücretsiz izin desteğinde kapsam genişledi.