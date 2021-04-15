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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Bin 500 lira ödenecek

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Destek müjdesi geldi. Salgın önlemleri kapsamında kapanan işyerlerinde çalışanlar için verilen ücretsiz izin desteğinde kapsam genişledi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Bin 500 lira ödenecek Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Destek müjdesi geldi. Salgın önlemleri kapsamında kapanan işyerlerinde çalışanlar için verilen ücretsiz izin desteğinde kapsam genişledi.
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