Milyonlarca çalışanı ilgilendiren e-posta kararı!

Anayasa Mahkemesi, kurumsal e-posta hesaplarının denetimine dönük kritik bir örnek karara imza attı. AYM, kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işlerinde kullandığı için kovulan banka çalışanı Celal A.’yı haksız buldu. AYM, çalışanın kurumsal e-posta hesabının denetlenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, kurumsal e-posta hesaplarının denetimine yönelik kritik bir örnek karara imza attı. AYM, çalışanın kurumsal e-posta hesabının işveren banka tarafından denetlenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haber leşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi. AYM, kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işlerinde kullandığı için kovulan banka çalışanı Celal A.’yı haksız buldu.

İŞ SÖZLEŞMESİNE DİKKAT

Dünkü Resmi Gazete ’de yayımlanan AYM kararına göre, özel bir bankada çalışan Celal A.’nın iş sözleşmesinde “kurumsal e-posta adresinin sadece iş amaçlı kullanılacağı, hesabın haber vermeden banka yönetimi tarafından denetlenebileceği” hükmü yer aldı. Celal A.’nın, eşi üzerine kayıtlı bir işletmede çalıştığı iddiası üzerine müfettiş incelemesi yapılarak, savunması alındı.

TİCARİ İŞLERİ İÇİN

Raporda, başvurucunun banka çalışma ilkelerine aykırı kendi hesabına ticari faaliyette bulunduğu kanaatine ulaşıldığı belirtildi. Kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işleri için de kullandığının belirtildiği müfettiş raporuna göre iş akdi feshedildi. İş mahkemesinde işveren banka aleyhine açtığı işe iade istemli davası reddedildi. Bunun üzerine iki yıl önce AYM’ye başvurdu.

AYM: İHLAL YOK

AYM, 12 Ocak’ta oy birliği ile kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar verdi. Karar özetle şöyle:

“Somut olayda başvurucu bilgilendirme yapılmadan ve rızası olmadan kurumsal e-posta hesabının incelendiğini ileri sürmüştür. İş akdinde başvurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı kullanılacağı ve bu hesabın banka yönetimi tarafından haber vermeksizin denetlenebileceği düzenlenmiştir.

DENETİM AMACA UYGUN