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Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor! 50 yaş üstü ve 25 yaş altına...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. 25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanlar için yeni düzenleme yapılacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında istihdam ile ilgili önemli politika ve tedbirler dikkati çekiyor. 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek, 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine imkan sağlayacak düzenleme ile gençlerin deneyim ve beceri kazanmaları sağlanacak. İşte tüm detaylar...
Yeni Ekonomi Programı kapsamında bir dizi yeni tedbirler alınıyor. Buna göre; Kovid-19 salgını sonrası gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve iş gücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi devreye alınacak.