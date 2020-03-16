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Milyonlarca çalışana güzel haber! Rekor geldi, 2 bin 200 lira oldu
Çalışanlara güzel haber geldi. İşverenleri tarafından, maaşlarından kesinti yapılarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilen 5.4 milyon çalışanın birikimleri 2019’da yüzde 22.60 arttı. Bunun üzerine yüzde 25’lik devlet katkısı da eklendiğinde getiriler rekor seviyeye çıktı. Asgari ücretli bir çalışanın iki yılın sonunda birikimi 2 bin 200 lira oldu.
İşverenler tarafından, bireysel emeklilik sistemine dahil edilen 5.4 milyon çalışanın tasarrufları 2019’da arttı mı, arttıysa da ne kadar arttı?