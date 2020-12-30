Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi

Tüm işçi ve işverenleri ilgilendiren flaş karar! Pandemi sürecinde işçi ve işveren haklarını korumaya yönelik birçok farklı karar alınırken bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu noktada fesih kısıtının ne zamana kadar uzatıldığına dair detaylar da merak ediliyordu. Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik uygulanan bu karar yeniden uzatıldı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

