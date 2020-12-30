Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi

Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı pandemi sürecinde çalışan vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla birçok kez uzatılmıştı.
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.
16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.