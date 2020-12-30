30 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.460 0.00 EURO 9,0720 0.14
USD 7,3710 -0.32 ALTIN 446,870 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi

30 Aralık 2020 Çarşamba - 7:51 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 7:51

Tüm işçi ve işverenleri ilgilendiren flaş karar! Pandemi sürecinde işçi ve işveren haklarını korumaya yönelik birçok farklı karar alınırken bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu noktada fesih kısıtının ne zamana kadar uzatıldığına dair detaylar da merak ediliyordu. Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik uygulanan bu karar yeniden uzatıldı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı pandemi sürecinde çalışan vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla birçok kez uzatılmıştı. 
 
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.
 
16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
 
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

ETİKETLER

İşten çıkarma yasağı İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı İşten çıkarma yasağı bitti mi İşten çıkarma yasağı tarih İşten çıkarma yasağı istifa
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.