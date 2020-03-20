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Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izin hakkı...
Corona virüs vakalarının ülkemizde de görülmesinin ardından birçok firma ya evden çalışma ya da çalışanlarına yıllık izin kullandırma yoluna gitti. İşverenin yıllık izin kullanılmasını istemesi durumunda işçinin buna itiraz hakkı bulunmuyor. Fakat işverenin işçiye yıllık izin hakkının tamamını tek seferde kullandırması gerekiyor.
Evde çalışmanın mümkün olmadığı, kısa çalışmanın kabul edilmediği fakat çalışmanın işverence durmasına karar verildiği zaman yıllık izin gündeme gelebilir. Milyonlarca çalışan bu durumda ne olacağını merak ediyor. Milliyet'ten Cem Kılıç bugünkü köşesinde çalışanlara yıllık izin kullandırılması ile ilgili detayları yazdı. İşte o yazı...